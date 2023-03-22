TİAD Başkanlığı seçimini Tandoğan kazandı

Romanya Türk İşadamları Derneği (TİAD) 19’uncu olağan genel kurul toplantısı Salı günü akşam Crowne Plaza Hotel’de yapıldı. Seçimli genel kurul toplantısında başkan adayları Adem Tosun ile Ufuk Tandoğan’ın listeleri yarıştı, kazanan Tandoğan ve listesi oldu.

Saat 19:00 civarında başlayan genel kurul toplantısına üyeler saat 17:00’den itibaren gelmeye başladı. Genel Kurul, iki ülke milli marşlarının okunması ile başladı. TİAD’ın geçmiş dönemde hayatını yitirmiş başkan ve üyeleri ile 6 Şubat depreminde hayatını yitiren vatandaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Ticaret Müşaviri Mehmet Naci Akdoğan, Yunus Emre Enstitüsü Romanya Koordinatörü Mustafa Yıldız da genel kurul toplantısının başlangıç kısmına katıldı ve daha sonra salondan ayrıldılar.

Genel Kurul’u TİAD başkanı Güven Güngör açarak bir konuşma yaptı. Daha sonra Divan yönetiminin seçimlerine geçildi. Eski Başkanlardan Aykut Akbulut Divan başkanlığına iki adayın ortak önerileriyle yapılan oylama sonucu seçildi. Katip üyeliklere ise Doğan Yalçınkaya ve Kenan Burçin Atakan seçildiler.

Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, genel kurulun açılışında bir konuşma yaptı. Daha sonra TİAD’ın faaliyet, denetleme ve disiplin kurulu raporları görüşülerek ibra edildi.

TİAD Başkan adayları Adem Tosun ve Ufuk Tandoğan kendilerini ve listelerini tanıtıcı birer konuşma yaptılar.

Seçimlere geçildi. Yapılan seçimler sonucu 121 TİAD üyesinden hazurun cetvelini imzalayan 113 üyenin oy verme işlemi başladı.

Divan başkanı Aykut Akbulut, seçim sonuçlarını açıkladığında Başkan adaylarından Adem Tosun ve listesine 37 oy, Ufuk Tandoğan ve listesine ise 74 oy çıktığı görüldü. Bir üyenin boş oy verdiği, 1 üyenin de oy kullanmadığı tespit edildi.

TİAD başkanlığını kazanan Ufuk Tandoğan kısa bir konuşma yaptı, ardından yemeğe geçildi.

Başkan adaylarının adaylıklarını açıkladığı Ocak ayından bu yana seviyeli, TİAD ve Türk toplumuna yakışır bir propaganda dönemi geçirildi. TİAD yönetiminde ilk defa iki kadın üye de yer aldı. Elif Özkan, yönetim kuruluna seçilirken, İnge Abdulcair Denetim Kurulu’na seçildi.

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