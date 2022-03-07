Rusya hükümeti onayladı! İşte hasım ülkeler listesi...

Rusya hükümeti, Rusya'ya, Rus şirketlerine ve vatandaşlarına hasmane eylemlerde bulunan yabancı ülke ve bölgelerin listesini onayladı.

Listede ABD, tüm AB ülkeleri, Kanada, Birleşik Krallık (Jersey, Anguilla, Britanya Virjin Adaları, Cebelitarık dahil), Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya'nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan yer aldı.

Kararın 5 Mart 2022 tarihli 'Bazı Yabancı Kredi Kuruluşları Önündeki Yükümlülüklerin İfasına İlişkin Geçici Prosedür Hakkında Devlet Başkanı Kararnamesi' uyarınca hazırlandığını belirten Rus hükümeti, karar çerçevesinde hasım ülkeler listesinden yabancı kredi kuruluşları önünde döviz yükümlülükleri bulunan Rus vatandaşları ve şirketlerinin, Rus devletinin, onun bölge ve belediyelerinin ödemelerini ruble olarak yapabileceklerini vurguladı.

Karara göre borçlu kişiler, Rusya'daki bir bankada yabancı kredi kuruluşu namına özel ruble hesabı ('C') açarak ödemelerini ödeme günündeki Rusya Merkez Bankası kuru üzerinden hesaplanacak ruble eşdeğeriyle yatırabilecek.

Yeni geçici prosedür, ayda 10 milyon rubleyi (veya döviz cinsinden eşdeğerini) aşan ödemeler için geçerli olacak. (sputnık)