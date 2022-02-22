Rusya'dan Avrupa'ya misilleme: Bin metreküp doğalgaz 2 bin euro

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev,"Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Nord Stream 2 gaz boru hattının onaylanması sürecini durdurmak için bir emir yayınladı. Peki. Avrupalıların çok yakında 1.000 metreküp doğalgaz için 2.000 € ödeyecekleri cesur yeni dünyaya hoş geldiniz!" dedi.