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Rusya'dan Avrupa'ya misilleme: Bin metreküp doğalgaz 2 bin euro
Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Almanya'nın Nord Stream 2 gaz boru hattının onaylanmasının sürecini durdurduğunu bildirmesinin ardından Avrupalıların 1.000 metreküp doğal gaz için 2 bin euro ödeyeceklerini duyurdu.
Dünya 22.02.2022, 17:09
Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev,"Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Nord Stream 2 gaz boru hattının onaylanması sürecini durdurmak için bir emir yayınladı. Peki. Avrupalıların çok yakında 1.000 metreküp doğalgaz için 2.000 € ödeyecekleri cesur yeni dünyaya hoş geldiniz!" dedi.