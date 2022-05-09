Rusya '9 Mayıs Zafer Günü'nü kutladı!

PUTİN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Putin’in ifadelerinden satırbaşları;

Düşmanlarımızıa karşı savaştık. Donbas topraklarına ve Kırım’a girmek istiyorlardı. Kiev’in nükleer silah konuşlandırma planları vardı. İşte bu sebeple Rusya harekete geçti. Verilebilecek tek doğru karar buydu. Egenen ve demokratik bir ülkenin alabileceği kararı aldık.

Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra ABD atağa geçti. Batı’nın ahlaki çöküntüsü ve aynı şekilde zafer için çalışmış olan Rusların başarısını görmezden gelmeye çalıştı. Batı Rusya’yı dinlemek istemesi, başka planları vardı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybedenleri anıyoruz. Aynı şekilde 2014 yılında Odessa’da ölenleri ve Neo-nazilerin katlettiği insanları da anıyoruz.



Tabi ki hayatını kaybedenlerin ailelelerine de yardımcı olacağız. Yoğun çabaları için, vatanperver çabaları için onlara teşekkür ediyorum.

Aralarında cephe bölgesinden, Donbas’tan gelen askerlerimiz. Batı’nın dini düşmanlık tohumları ekmeye çalıştığını gördük ama şimdi pek çok ülke Rusya’nın yanında mücadele ediyor.



Yaşasın silahlı kuvvetlerimiz, yaşasın Rusya !