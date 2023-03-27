İskoçya'ya Müslüman Başbakan!

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) Genel Başkanı Nicola Sturgeon'ın hem başbakanlıktan hem de parti genel başkanlığından istifasının ardından parti başkanlığına aday olan Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanı Hamza Yusuf, liderlik yarışını kazandı. Göçmen bir ailenin çocuğu olan Pakistan asıllı Yusuf, İskoçya'nın ilk beyaz olmayan ve Müslüman başbakanı oldu.

Yaptığı konuşmada İskoçya'nın bağımsızlık mücadelesine değinen 38 yaşındaki Yusuf, "Şimdi bağımsızlığa, daha önce hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var" dedi.