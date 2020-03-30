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Ermeni asıllı Fransız eski bakan Patrick Deveciyan koronavirüsten öldü

Fransa'da bakanlık, milletvekilliği ve belediye başkanlığı yapan Patrick Deveciyan dün koronavirüsten öldü. Perşembe günü virüs sebebiyle hastaneye yatan Deveciyan, Cuma gecesi durumunun iyiye gittiğini söylemişti.

Ermeni asıllı Fransız eski bakan Patrick Deveciyan koronavirüsten öldü

Fransa'da bakanlık, milletvekilliği ve belediye başkanlığı yapan Patrick Deveciyan dün koronavirüsten öldü. Perşembe günü virüs sebebiyle hastaneye yatan Deveciyan, Cuma gecesi durumunun iyiye gittiğini söylemişti.

30 Mart 2020 Pazartesi 01:57
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Ermeni asıllı Fransız eski bakan Patrick Deveciyan koronavirüsten öldü

Fransa’da eski Bakan ve Nicolas Sarkozy’nin cumhurbaşkanlığının ilk döneminde, iktidardaki Halk Hareket Birliği’nin (UMP) Genel Sekreterliği görevini yürüten Ermeni asıllı politikacı Patrick Deveciyan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Hauts-de-Seine Bölgesi Başkanı olarak da görev yapan 75 yaşındaki politikacı 26 Mart’da virüse yakalandığını açıklamıştı.

Deveciyan, o gün yaptığı açıklamada "Salgına yakalandım. Sağlık personelinin olağanüstü çalışmalarına da birebir tanıklık etme imkanım oldu. Yorgunum ama onlar sayesinde durumum stabil.”ifadelerini kulanmıştı.

TÜRKİYE ONU BANU AVAR'IN RÖPORTAJINDAN TANIYOR

Gazeteci Banu Avar 2006 yılında TRT'de yaptığı "Sınırlar Arasında" programının Fransa'ya ayrılan bölümünde Sevr Anlaşması ve Ermeni Tehciri meselelerini incelemiş, özellikle Patrick Deveciyan'la yaptığı röportaj ilgi çekmişti. Deveciyan'ın yanlı tutumunu gözler önüne seren röportajı videonun 10. dakikasından itibaren izleyebilirsiniz.

Son Güncelleme: 30.03.2020 02:18
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