Ermeni asıllı Fransız eski bakan Patrick Deveciyan koronavirüsten öldü

Fransa’da eski Bakan ve Nicolas Sarkozy’nin cumhurbaşkanlığının ilk döneminde, iktidardaki Halk Hareket Birliği’nin (UMP) Genel Sekreterliği görevini yürüten Ermeni asıllı politikacı Patrick Deveciyan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Hauts-de-Seine Bölgesi Başkanı olarak da görev yapan 75 yaşındaki politikacı 26 Mart’da virüse yakalandığını açıklamıştı.

Je suis touché par l'épidémie, donc à même de témoigner directement du travail exceptionnel des médecins et de tous les personnels soignants. Fatigué mais stabilisé grâce à eux, je remonte la pente et leur adresse un très grand merci pour leur aide constante à tous les malades. — Patrick Devedjian (@DevedjianP) March 26, 2020

Deveciyan, o gün yaptığı açıklamada "Salgına yakalandım. Sağlık personelinin olağanüstü çalışmalarına da birebir tanıklık etme imkanım oldu. Yorgunum ama onlar sayesinde durumum stabil.”ifadelerini kulanmıştı.

TÜRKİYE ONU BANU AVAR'IN RÖPORTAJINDAN TANIYOR

Gazeteci Banu Avar 2006 yılında TRT'de yaptığı "Sınırlar Arasında" programının Fransa'ya ayrılan bölümünde Sevr Anlaşması ve Ermeni Tehciri meselelerini incelemiş, özellikle Patrick Deveciyan'la yaptığı röportaj ilgi çekmişti. Deveciyan'ın yanlı tutumunu gözler önüne seren röportajı videonun 10. dakikasından itibaren izleyebilirsiniz.