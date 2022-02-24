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Polis memurunu şehit eden ehliyetsiz sürücü: "Ben kimseyi bilerek öldürmedim. Çarpmamak için şerit değiştirdim"
Çin savaş gemileri Tayvan karasularına giriş yaptı!
Çin donanmasına bağlı savaş gemilerinin Tayvan boğazını geçerek Tayvan karasularına girdiği iddia edildi. Rusya ile Ukrayna arasındaki sıcak saatlerden sonra gelen bu bilgi "dünya ısınıyor" dedirtti.
Dünya 24.02.2022, 14:53
Çin Halk Cumhuriyeti savaş gemileri, Tayvan Boğazı'nda iki devletin karasularını ayıran Medyan Hattı'nı geçerek Tayvan karasularına girdiği bilgisi kulislerde yayılmaya başlandı fakat konuya ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi.