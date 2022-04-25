Çin'in başkenti Pekin'de market kuyrukları oluştu!

Koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan Pekin'de artan vakalar marketlerde uzun kuyruklar oluşmasına sebep oluyor. Vatandaşlar stok yapmanın peşine düşmüş durumda.

Nüfusu 21 milyonu aşan Çin'in başkenti Pekin'de, tam kapanmayı gerektirecek yayılmanın olması bekleniyor. Kapanma korkusuyla yerel halk marketlere hücum etti.