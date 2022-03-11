Böyle saçmalık olur mu? Füzeyi yanlışlıkla atmışlar!

Pakistan'ın çarşamba günü Hindistan'ın savaş başlığı takılmamış bir süpersonik füzesinin 124 km hızla topraklarına düştüğü açıklamasına bugün Hindistan'dan açıklama geldi.

"9 Mart 2022'de rutin bakım sırasında, teknik bir arıza, yanlışlıkla bir füzenin ateşlenmesine neden oldu" açıklamasını yapan Hindistan Savunma Bakanlığı, hükümetin konuyu ciddiyetle inceleyip soruşturma açtığını belirtti.

Pakistan ordusunun dünkü açıklamasında füzenin düştüğü bölgede herhangi bir hassas tesis bulunmadığı, can kaybı meydana gelmediği, sadece bir duvarın yıkıldığı kaydedilmişti.