Almanya Fatih Camii, depremzedeler için 45 bin Euro bağış topladı

YASEMIN BAHADIR/ALMANYA

ALMANYA'nın Hessen eyaletindeki Erlensee Şehrinde faaliyetlerini sürdüren Erlensee Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bağlı Fatih Camii ve Belediye dayanışması ile Depremzede mağdurlarına yardım amaçlı "HAYIR ÇARŞISI" adı altında bir dayanışma örneği etkinlik düzenlendi.

ERLENSEE DİTİB Fatih Camii Cemiyeti Başkanı Reşit Kaya Ekovitrin Medya Kuruluşuna verdiği röportajı ile yaralı yüreklere dokundu.

KAYA"Öncelikle bulunduğumuz şehrin Belediye Başkanı Stefan Erb destek sağladı ve bunun beraberinde Camii Cemiyetimizin yönetim kurulu kararı ile Hayır Çarşısı depremzedelere yardım kampanyası düzenledik. Acımız çok derin ve büyük yaralarımız mevcut. Avrupadaki farklı dernek vede cemiyetlerde olduğu gibi bizimde Fatih camimizde ve Depremden bu yana her Cuma günlerinde Kadın kollarımızın emekleriyle Lahmacun yaparak satışından elde edilen gelirin Kampanyamızın içerisinde depremzederlerimizin yaralarını sarmak adına topladık.

Dünyada olduğu gibi Almanya'da da insanlarımızın yaşam şartları zor olmasına rağmen böyle bir dönemde gurbetçiler olarak Ülkemizdeki yıkım için belediyemiz ile seferberlik başlattığımız bu toplumsal görevimizde çok onurluyuz. Kurumumuzun güvencesi ile günlerdir yağmur ve soğuk hava şartlarına rağmen 7`den 70`se güzel bir katılım sağlandı. Elde edilen toplam yardım gelirimiz 45 bin euroyu buldu.Bu miktar Depremzedeler adı altındaki banka hesaplarına göndereceğiz inşallah bu hayırlar yerine ulaştırılacaktır. Herkese vede Siz duyarlı Türk basınımıza sonsuz teşekkürlerimizi dile getirmek istiyorum`diye acikladi.