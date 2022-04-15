Almanya, dünyanın en büyük yatı Dilbar'a el koydu!

Usmanov'un annesinin adını taşıyan ve 2016 yılında teslim edilen Dilbar, tonaj olarak dünyanın en büyük motor yatı.

15 bin 917 tonluk 156 metrelik süperyat, daha önce bir yatta görülmemiş eğlence ve dinlenme alanlarına sahip.

Süperyatta iki adet helikopter pisti ve şimdiye kadar bir yat üzerine kurulmuş en büyük havuz olarak anılan; 180 metreküp su tutan, 25 metrelik bir yüzme havuzu bulunmakta.

Yatta 36 misafir ağırlanabiliyor ve 96 kişilik mürettebatı var.

Bloomberght'te yer alan habere göre Hazine Bakanlığı, Usmanov'un yatının mevcut değerinin yaklaşık 735 milyon dolar olduğunu tahmin ediyor. İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, yatın o sırada fiziksel olarak ele geçirilmediğini, bunun yerine Almanya'nın liman kenti Hamburg'daki mevcut konumundan taşınmasına izin verilmediğini belirtti. (finansgundem)