Almanya'da kedilere sokağa çıkma yasağı başladı!

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Almanya'nın Rhein-Neckar bölgesinde Walldorf kentinin güneyinde kedilere sokağa çıkma yasağı getirildi.

Tepeli Toygar Kuşu

YASAK 2025'E KADAR DEVAM EDECEK

Yasağın 2025'e kadar her yıl aynı dönemde uygulanması bekleniyor. Bu periyot aynı zamanda Avrupa'daki soyları tehlike altında olan tepeli toygar kuşlarının yavrulama mevsimleri olarak biliniyor.

Sokakta dolaşan kediler, nesli tehlike altında olan tepeli toygar kuşları için en büyük risklerden biri olarak kabul ediliyor.

Kararname ayrıca sokağa çıkan kedilerin sahiplerine 500 euro ceza verilmesini öngörüyor. Kedinin bir tepeli toygara zarar vermesi durumunda bu cezanın 50 bin euroya kadar çıkacağı belirtiliyor.

Yasağa uymak istemeyen kedi sahiplerinden, kedilerinin GPS verilerini sunarak riskli sayılan bölgelerden uzak durduklarını kanıtlamaları gerekiyor.