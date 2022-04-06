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Almanya Başbakanı Scholz: Her şeyin ucuz olduğu dönem sona erdi
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, küreselleşmenin her şeyin ucuz olduğu döneminin sona erdiğini söyledi.
Dünya 06.04.2022, 16:19
Scholz "Küreselleşmenin dünyanın küçük bir kısmının dünyanın geri kalanından ucuza ürün satın aldığı döneminin sona erdiği kanaatindeyim" dedi.
Scholz "Son 30, 40 yıldaki gelişmeler nedeniyle birçok ülke bizimle arasındaki farkı kapattı ve az bulunan ürünleri satın almak için rekabet eder hale geldi" diye ekledi.
Mart ayında Almanya'da enflasyon oranı son 40 yılın en yüksek seviyesine fırladı. Ani yükselişin arkasında enerji fiyatlarındaki keskin artış yatıyor.