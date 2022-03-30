Almanya Balıkesirliler Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 9. Olağan genel kurulu gerçekleştirildi

Arif Karaca / Duisburg – Geçmiş dönem yöneticilerine yaptıkları çalışmalarından dolayı teşekkür eden başkan Kemal Kanıkurumaz, derneğin kuruluşundan bu güne kadar düzenli çalışmasında üyelerinin büyük emeği olduğunu belirtti.

Salonda yapılan kahvaltı sonrası, derneğin 9.Olağan Kongresi İstiklal Marşı‘nın okunması ile başladı.

Birlik beraberlik mesajı.

Başkan Kemal Kanıkurumaz yaptığı açılış konuşmasında; ”Almanya Balikesirliler Derneği’nin bünyesinde, insanımıza ve içinde bulunmuş olduğumuz Alman toplumuna hizmet etmekten mutluluk duyduğumuzu burada sizlere yeniden tekrarlamak istiyorum. Ama maalesef bütün dünyayı alt üst eden salgın dönemindeyiz. Daha ne kadar süreceğinide bilemiyoruz. Son iki sene bizlerin yaşamını sınırlayan salgın ve salgına karşı alınan önlemler, derneğimizin faaliyetlerini de engelledi. Yönetim olarak faaliyetlerimizi yapma imkanını aradık ama çoğu zaman bulamadık. Yapma imkanı bulduğumuz zaman ise, kısıtlı yapabildik. Saygıdeğer Balıkesirliler ve Balıkesiri sevenler, bildiğiniz gibi hiç bir şey kendi başına olmuyor. Son iki senede yapmış olduğumuz hizmetleride yanlız değil, yönetici arkadaşlarımın ve sizlerin desteği ile gerçekleştirdik. Yapılanları sekreterimiz faaliyet raporunda okuyacaktır. Okunan her satırında, hatta her harfinin kıymetli olduğu kanaatindeyim. Çünkü arkadaşlarım gönüllü olarak, kendi özel zamanını ayırarak, karşılıksız yapılan çalışmalar sekizinci dönem raporumuzda bulunmaktadır. Görev yapmış yönetici arkadaşları candan kutluyor, sizler adına vermiş oldukları hizmetten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle şimdiden kongrenin başarılı ve verimli geçmesini diler, katılımınızla kongremizi onurlandıran siz kıymetli üyelerimize teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Daha sonra oluşturulan Divan‘ın ardından okunan Faaliyet ve Muhasebe raporları, üyeler tarafından onaylandı. Gündemin sekizinci maddesi gereği, yapılan Başkanlık seçimleri için tek aday gösterilen KEMAL KANIKURUMAZ oy birliği ile yeniden BALDER Başkanı seçildi.

Almanya Balıkesirliler Derneğini 9. Dönem yöneticileri için yapılan gizli oylama sonucu Celal Onart, Ferruh Fidan, Rafet Gümüş, Ali Fırat, Ali Ergin, Hayati Başal, Ferhat Orta, Halil Semercioğlu, Selin Fidan, Ahmet Emin Kanıkurumaz, Fatma Ergin, ve Ramazan Gazan asil üye olarak seçildiler.

Yedek yönetim kurulu üyeleri ise; Metin Köyden, Ramazan Bulaşma, Hüseyin Erim ve Mustafa İbiroğlu oldu.





Derneğin denetim kurulu üyeleri ise verilen teklif ile Arif Alkaya, Mehmet Semercioğlu, Adnan Kirlioğlu ve yedek olarak Ramazan Köyden, Emrullah Çakır ile Selayi Ergin seçildi.

BALDER Disiplin Kurulu üyeleri de Seyyit Şeremet, Mustafa Ergin, Mücahit Erel ve yedek olarak Mustafa Güngör, Ali İkiz ile İbrahim Güngör oldular.

Seçimler sonrası Başkan Kemal Kanıkurumaz yapmış olduğu teşekkür konuşmasında: ‘‘Her şeyin çok çabuk değiştiği ve geliştiği dinamik bir toplumda yaşıyoruz. Kendimizi geliştirmeli ve yeniliklere açık olmalıyız. Bu amaca ulaşmak için, bizlere önemli görevler düşüyor. Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızı iyi eğitebilmek ve kültürümüzü aktarabilmek için, daha fazla gayret sarf etmemiz lazım. Bu konuda dernek yönetimimizin olduğu gibi velilerin de ağır sorumlulukları var. Geleceğimize sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Kültürümüzü Almanya’da yaşayıp yaşatmak için siz üyelerimize ihtiyacımızın olduğunu hatırlatıp, bizlere yardım etmenizi sizlerden rica ediyorum. Bana göstermiş olduğunuz güvenden dolayı sizlere teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Derneğimizin birliği ve dirliği daim Olsun. Allah, yar ve yardımcımız olsun” dedi.

Derneğin 2022 yılı faaliyetleri ise, salgın hastalığı göz önünde bulundurularak şu şekilde açıklandı: 9 Nisan Ramazan İftarı, 26- 29 Mayıs Hıdırellez Şenliği, 17 Eylül Balıkesir’in Kurtuluşu, 2- 16 Ekim tarihlerinde ise Türkiye Gezisi programları düzenleneceği bildirildi. Ayrıca şehir festivallerinde kurulan dernek çadırlarında deneklerinin yanısıra Balıkesir şehrininde tanıtıldı hatırlatılarak üyelerin ailece katılması istendi. Derneğin bünyesinde bulunan Karesi Zeybek Ekibininde, son yapılan ‘‘Duisburg ıkçılığa karşı‘‘ programında, izleyicilerden büyük beğeni aldığı vurgulandı.

İftar programı için fikir alışverişinde bulunularak kongre sona erdi.