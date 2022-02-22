ABD bankaları Rusya işlemleri için yardım talep etti!

SocGen CEO’su Frederic Oudea, cuma günü Asya Pasifik bölgesi çalışanları ile gerçekleştirdiği kurum içi bir toplantıda, büyük ABD bankaları ile uluslararası finans kuruluşlarının kendileri ile temasa geçtiğini ve onlar adına bankacılık ve takas işlemleri yapıp yapamayacaklarını sorduklarını söyledi.

Oudea, SocGen’in Rusya’daki operasyonları ile olası bir çatışmanın Rusya ile Çin’i nasıl yakınlaştırabileceğini dair bir dizi sorunun yöneltilmesi üzerine, SocGen’in dünyanın geri kalanı ile işlemlere devam edebilecek az sayıdaki bankadan biri olabileceğini belirtti.

Hangi bankaların SocGen’in kapısını çaldığını belirtmeyen CEO, bankanın hangi hizmetleri sunabileceği hakkında da ayrıntı vermedi.

Societe Generale'nin Rusya'da Rosbank başta olmak üzere birçok yatırımı bulunuyor.

kaynak: Bloomberght