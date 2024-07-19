Dün geceden itibaren dünyada birçok firma internet kullanımı sırasında mavi ekran hatasıyla karşı karşıya kaldı. Özellikle büyük kurumsal firmaların uygulamalarında yaşanan aksaklıkların sebebinin de aynı olduğu belirlendi. Türkiye’de de havacılık ve bankacılık sektörleri aynı sorunu yaşadı.



Sorunun kaynağı CrowdStrike

Sorunun siber güvenlik alanında uzmanlaşmış olan ve Türkiye’de de birçok şirket ve kurumun hizmet aldığı CrowdStrike adlı firmanın dün gerçekleştirdiği bir güncelleme ile ortaya çıktığı tahmin ediliyor. 2011 yılında kurulan şirket, bulut tabanlı çözümleri ve yapay zeka destekli teknolojileri kullanarak, kurumların siber tehditlere karşı korunmasını sağlamayı amaçlıyor. CrowdStrike, saldırıları gerçek zamanlı olarak tespit edip önlemeye odaklanarak, siber saldırılarla ilgili geniş bir tehdit istihbaratı sunuyor. Endpoint koruma, yönetilen tehdit avcılığı ve olay müdahalesi gibi hizmetler sunan şirket, dünya çapında birçok büyük kuruluş tarafından tercih ediliyor.



BTK ve USOM sorunla ilgili çalışma başlattı

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), yaşanan sorunların kaynağının tespiti ve giderilmesi için çalışma başlattı.