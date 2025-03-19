Bloomberg: "Türk Lirası Rekor Düşüş Seviyelerinde"

Ekonomi yayınlarının önde gelen platformlarından Bloomberg, hisse senetlerinde yaşanan büyük kayıplara dikkat çekerek, "Türk hisse senetleri neredeyse yüzde 7 oranında değer kaybetti. 10 yıllık devlet tahvili getirileri yılın en yüksek seviyesine çıktı. Türk lirası rekor düşüş seviyelerine geriledi" ifadelerini kullandı.

Wall Street Journal: "Türk Piyasaları Düşüşe Geçti"

ABD merkezli Wall Street Journal, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının Türk piyasaları üzerindeki etkisine vurgu yaparak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli siyasi rakibi Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türk piyasaları sert düşüşe geçti. Türk lirası ve hisse senetleri ciddi oranda değer kaybetti" şeklinde yorumda bulundu.

IRNA: "Dolar Kuru Yüzde 12 Yükseldi"

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, doların Türk lirası karşısında yaklaşık yüzde 12 değer kazandığını belirtti ve İstanbul Borsası'nda bu sabah yüzde 8 oranında düşüş yaşandığını aktardı.

AFP: "Türk Lirası Tarihinin En Düşük Seviyesine Geriledi"

Fransız haber ajansı AFP, "Polis ekiplerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evine baskın yapmasının ardından, Türk lirası döviz karşısında tarihinin en düşük seviyesine geriledi" şeklinde haber yaptı.

Investing: "Türk Piyasaları Karışıklık İçinde"

Ekonomi ve finans platformu Investing, piyasalardaki dalgalanmaya vurgu yaparak, "İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte Türk piyasaları karışıklık içinde" yorumunu yaptı.

Haberde, "İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ana siyasi rakibi olarak görülüyor. Onun gözaltına alınması, ana muhalefet partisi tarafından 'gelecek cumhurbaşkanına karşı bir darbe' olarak nitelendirildi. Bu gelişme, borsa endeksinde yüzde 7'lik düşüşe ve liranın dolar karşısında yüzde 10'un üzerinde değer kaybetmesine neden oldu" ifadeleri yer aldı.

Reuters: "Türk Piyasaları Sert Düşüş Yaşadı"

Reuters haber ajansı da "Erdoğan'ın siyasi rakibinin gözaltına alınmasının ardından Türk piyasaları sert düşüş yaşadı" başlığıyla durumu değerlendirdi.

Baha Breaking News: "Türk Lirası Tarihi Düşüş Seviyelerinde"

Ekonomi ve finans haberleriyle bilinen Baha Breaking News ise "Türk lirası, dolar ve euro karşısında tarihi düşüş seviyelerine geriledi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin finansal piyasalarında yaşanan bu çalkantının, önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu. Yabancı basının yakından takip ettiği bu süreç, ekonomi ve siyaset alanındaki gelişmelerle şekillenecek.