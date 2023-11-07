Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunarak, “Tarih hepimizi bu trajediyi sona erdirmek için yaptıklarımıza göre yargılayacaktır” dedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bir kez daha ateşkes çağrısında bulundu. DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, “Bir aydır Gazze'de yoğun bombardıman yaşanıyor. 10 bin insan öldü. Bunların 4 binden fazlası çocuktu. Bu insanlık felaketi daha ne kadar sürecek? Tüm tarafları insani bir ateşkesi kabul etmeye ve kalıcı barış için çalışmaya çağırıyoruz. Rehinelerin derhal serbest bırakılması için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Tarih hepimizi bu trajediyi sona erdirmek için yaptıklarımıza göre yargılayacaktır” dedi.