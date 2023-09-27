Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Büşra Orakçıoğlu: “D’S damat, yoğun temposu olan ve stiline önem veren her erkek için kolaylık sağlayan bir ürün geliştirdi. Sihirli Takım ile 7/24 vazgeçilmez bir takım arkadaşı yarattık.”

D’S damat, dinamik ve akıp giden zamanın ruhuyla uyumlu erkekler için devrim niteliğinde bir ürün yarattı: “Sihirli Takım”.

“Katla, Rulo Yap, Çantaya at!” mottosuyla D’S damat koleksiyonunun en seçkin ve inovasyonel parçası olan Sihirli Takım, erkeklerin joker ürünü olarak 7/24 yanında olmaya aday. Uzun yıllar süren Ar-Ge çalışmalarının bir sonucu olan Sihirli Takım, devrim yaratan özel kumaştan büyük bir özenle tasarlandı. Kırışmayan, astarsız üretimi sayesinde ultra hafif bir forma sahip ve kolay taşınır çantası olan Sihirli Takım, pratik şıklık sunarak fark yaratıyor.

“Sihirli Takım 7/24 vazgeçilmez bir takım arkadaşı”

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Büşra Orakçıoğlu, teknolojinin ve dijitalleşmenin baş döndürücü bir hızla geliştiği, iş ve sosyal yaşamın multidisipliner bir atmosfere dönüştüğü günümüz dünyasında, bu değişime ayak uydurmanın erkekler için zorlayıcı bir hal aldığını vurguluyor. Orakçıoğlu, bu nedenle erkeklerin kendilerini çok daha rahat ifade ettikleri ürünleri ve aksesuarları, güven duyduğu markalardan satın almaya çok daha yakın olduklarına işaret ediyor:

“Araştırmalar da gösteriyor ki erkek giyim sektöründe 2026 yılında yüzde 400 büyüme yaşanacak. D’S damat, bu doğrultuda yoğun temposu olan ve stiline önem veren her erkek için kolaylık sağlayan bir ürün geliştirdi. Sihirli Takım ile 7/24 vazgeçilmez bir takım arkadaşı yarattık. Sihirli Takım, lacivert, gri ve bej renk seçenekleri, koleksiyona özgü farklı minimal desenleri ve slim fit kalıbıyla erkeklerin joker ürünü olacak. Müşterilerimiz, bizim yol arkadaşımız. Bir Orka Holding markası olan D’S damat ile sunduğumuz yeni nesil ürünlerle de yol arkadaşlarımızın hayatına değer katmayı sürdüreceğiz” diyor.

“Katla, Rulo yap, Çantaya at” kampanyasının tanıtım yüzü İlker Ayrık

D’S damat Sihirli Takım ürününün reklam kampanyasında ünlü ve sevilen oyuncu İlker Ayrık rol aldı. Kampanyada “Sihirli Takım”, ünlü ve sevilen oyuncu İlker Ayrık’ın toplantılardan hobilere, davetlerden seyahatlere kadar iş ve sosyal hayatındaki yoğun temposunu samimi bir şekilde ekrana yansıtan akıcı bir senaryo eşliğinde aktarılıyor.

Koleksiyonlarında yerli kumaşları kusursuz bir kalıp ve terzilikle buluşturan D’S damat, halen dünyanın 82 ülkesinde yer alan 415 mağazasında müşterilerine fonksiyonel ve zamansız bir şıklık sunuyor. D’S damat, 7/24 günün her anında vazgeçilmeze dönüşen ayrıcalıklı bir stil hizmeti vaat ediyor.