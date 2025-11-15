Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 2021–2025 yılları arasında toplam 185 milyon ton kaçak hafriyat dökümü yapıldığı ve bu nedenle yaklaşık 80 milyar liralık maden kaybı oluştuğu öne sürüldü.

“Örgütün en büyük gelir kaynağı hafriyat döküm alanları”

İddianamede, İmamoğlu’nun yönettiği iddia edilen suç örgütünün en büyük gelir kaleminin hafriyat döküm alanları olduğu belirtiliyor. Teknik takip ve tespitlere göre örgütün özellikle Cebeci Maden Bölgesi’nde kontrolsüz ve izinsiz hafriyat dökerek bölgedeki maden rezervlerine ciddi zarar verdiği ifade edildi.

Savcılık, 2021 ile 2025 yılları arasındaki süreçte gerçekleştirilen kaçak döküm miktarının 185 milyon ton olduğunu, bu nedenle ortaya çıkan kamu zararının ise 80 milyar TL seviyesine ulaştığını değerlendirdi.

İSTAÇ’a gitmesi gereken hafriyat kaçak alanlara yönlendirildi

Atık Taşıma ve Kabul Belgesi kayıtlarına dayanan incelemede, İSTAÇ tesislerine teslim edilmesi gereken yüz milyonlarca ton hafriyatın örgütün kontrolündeki alanlara yönlendirildiği belirtildi.

Kaçak döküm miktarı 185 milyon 877 bin 621 ton olarak hesaplanırken, bu hafriyatın ton başına 140 liradan değerlendirildiğinde örgüte 31 milyar 227 milyon 440 bin 328 TL haksız kazanç sağladığı iddia edildi.

Yetkililer, dökülen malzemenin cinsinin tam belirlenememesi nedeniyle hesaplamanın en düşük bedel olan inşaat hafriyat toprağı üzerinden yapıldığını vurguladı.

“Sistem” adı altında para havuzu kurulduğu iddiası

İddianamede, kaçak döküm gelirlerinin bir kısmının örgüt mensuplarının kişisel varlıklarına aktarıldığı, bir kısmının ise “sistem” adı verilen ve siyaseti yönlendirme amacı taşıdığı iddia edilen bir para havuzuna aktarıldığı ileri sürüldü.

Ayrıca örgüt üyelerinin birden fazla ihaleye fesat karıştırdığı, kamu kurumlarını dolandırdığı, naylon fatura düzenlediği ve elde edilen gelirlerin yasal iz bırakmadan dolaşıma sokulması için çek ödemeleri üzerinden para transferi yaptığı iddia edildi.

Çevreye ve ormanlara “telafisi mümkün olmayan zarar”

Savcılık, kaçak döküm faaliyetleri sırasında maden sahaları ve orman alanlarının ciddi şekilde tahrip edildiğini, çevre kirliliğinin boyutlarının geri dönülmez seviyelere ulaştığını belirtti. Hazırlanan iddianame, suç örgütünün İstanbul’un doğal kaynaklarına ve kamu bütçesine çok büyük zarar verdiğini savunuyor.