Manavgat Belediyesi tarafından büyük bir özenle ve tüm güvenlik önlemleri göz önünde bulundurularak yapılan etkinlikte, spor ve modifiye arabalar izleyenlere unutulmaz görsel şovlar yaptı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de gençlerle beraber arabalara binerek drift yapmayı ihmal etmedi. Başkan Şükrü Sözen’in drifti, gençler tarafından büyük bir beğeni ve alkış aldı. Etkinlikte genç sanatçı Tuğrul Çıngı sahne alarak popüler şarkılarıyla coşturdu.



"Enerjimizi gençlerden alıyoruz"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, gençlerin drift ve modifiye tutkusunu büyük heyecanla gerçekleştirdiklerini söyledi. Sözen, “Gönlümüz istiyor ki bu tutkuyu birbirimize zarar vermeden gerçekleştirelim. Gençlerimizin enerjisini, heyecanını ve yaşam tutkusunu biliyoruz. Onların yanında olmak, heyecanı beraber yaşamak ve bu zemini beraber oluşturmak da bizim görevimiz. Bizler, sizlerden büyük olsak da heyecanımızı ve enerjimizi sizlerden alıyoruz. Emek verilerek hazırlanan araçları hep beraber gördük ve gurur duyduk. Gençlerin araçlarıyla gurur duyduğuna şahitlik ettik. Tek dileğimiz, gençlerimizin bu alanı sağlıklı kullanması ve birbirine zarar vermeyecek şekilde bu tutkularını yaşamalarıdır. Yaşam şartlarının sırtımıza bindirdiği zorluklara rağmen bu kentin bu enerjiyi kullanabilecek gençleri var. Tüm gençlerimizle gurur duyuyoruz" dedi.

Etkinliğe Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, eşi Hatice Sözen, oğlu İbrahim Sözen, kızı İrem Sözen, belediye başkan yardımcıları, modifiye dernekleri ve binlerce araba tutkunu genç katıldı.