Karşıyaka Basketbol, bu sezonun ilk 6 karşılaşmasında yalnızca 1 galibiyet alırken, 5 maçta da mağlup oldu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka’da işler bu sezon pek yolunda gitmiyor. Sezona Aliağa Petkimspor yenilgisiyle başlayan yeşil-kırmızılı ekip, ikinci haftada Merkezefendi Basketbol’u mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Ancak bu maçın ardından beklenen çıkışı yakalayamayan İzmir temsilcisi, üst üste 4 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Fenerbahçe ve Galatasaray’a deplasmanda yenilen Karşıyaka, iç sahada ise A. Efes ve Trabzonspor karşısında da istediği sonucu elde edemedi. Böylece yeşil-kırmızılılar, sezonun ilk 6 haftasında yalnızca 1 galibiyet elde ederek ligde son sıranın bir basamak üzeri olan 15. sırada yer aldı.

Beşok’la yolların ayrılması bekleniyor

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve son olarak iç sahada Trabzonspor’a mağlup olan Karşıyaka’da gözler Antrenör Faruk Beşok’a çevrildi. Göreve geldiği günden bu yana beklentilerin uzağında kalan deneyimli çalıştırıcıyla önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılacak. Bu görüşmenin ardından Beşok’la yolların ayrılması bekleniyor.