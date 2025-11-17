Yeni haftanın ilk işlem saatlerinde ise ons altın 4.083,62 dolardan işlem görüyor.

Türkiye’de iç piyasada ise döviz kuru ve ons altındaki hareketlilik, gram ve çeyrek altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor. Peki, gram altın bugün kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? Yarım altın fiyatı kaç lira?

İşte 17 Kasım 2025 Pazartesi sabahında güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları (17 Kasım 2025)

Gram altın satış fiyatı: 5.556,52 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.469,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 18.926,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 37.604,69 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.731,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 94.300,11 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.083,62 dolar

Altın piyasasında son durum

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları sınırlı negatif görünümle başlasa da, ons altındaki güçlü seyrin devam etmesi iç piyasada fiyatların yüksek seviyelerde kalmasına neden oluyor. Ekonomik veriler, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankası politikaları altındaki yönü belirlemeye devam edecek.

Altın alım satımı yapacaklar için piyasadaki güncel rakamlar yakından izlenirken, uzmanlar volatilitenin sürdüğüne dikkat çekiyor.