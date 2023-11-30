Dolar, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,9189 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,9457 TL'den başladı.

Euro 32 TL sınırında

Euro fiyatları, sığ piyasada 31,8655 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,22 artışla 31,8118 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 36,7985 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi 103 seviyesinin altına gerilerken, ağustos ayından beri en düşük seviyelerde hareket ediyor. Endeks, şu dakikalarda yüzde 0,02 oranında yükselişle 102,79 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0975 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 27,26 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 39,59 seviyesinde bulunuyor.