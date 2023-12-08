Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,9306 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,9294 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 28,9898 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 12.43 itibarıyla yüzde 0,24 yükselişle 28,9856 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar/TL, 4 Aralık'ta sığ piyasada rekor seviyesini 29,2476 seviyesine çıkarmıştı.

Euro hafif değer kaybında

Euro fiyatları da sığ piyasada en yüksek 31,4510 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,08 kayıpla 31,2350 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 36,4479 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,14 oranında yükselişle 103,66 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0786 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,17 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 38,36 seviyesinde bulunuyor.