TCMB'den gelen bu faiz kararının ardından ise piyasaların merakla beklediği bir veri daha açıklandı ve ABD'den ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4.9 ile beklentilerin üzerinde büyüdüğü belirtildi.

Bu iki kritik veri sonrasında haftanın son işlem gününde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi tüm hızıyla sürüyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 28,25 TL'den, Euro 29,84 TL'den, Sterlin 34,24 TL'den, Japon Yeni ise 18,89 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 28,19 TL'den, Euro 29,88 TL'den, Sterlin 34,26 TL'den, Japon Yeni ise 18,66 TL'den işlem görmüştü.



Altın Fiyatları

Ons altın 2.001 Dolar'dan, Gram altın 1.817 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 26 TL'den, Cumhuriyet altını 12 bin 464 TL'den, Gram Gümüş ise 21 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 1.981 Dolar'dan, Gram altın 1.794 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 10 TL'den, Cumhuriyet altını 12 bin 369 TL'den, Gram Gümüş ise 20,60 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında da ise bir yukarı, bir aşağı çalkantılı seyir devam ediyor.



Bitcoin 34 bin 262 Dolar'dan, Ethereum ise 1.783 Dolar'dan işlem görüyor.



Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.



Brent petrolün varil fiyatı da 88,53 Dolar'dan işlem görüyor.