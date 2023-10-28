Kaplama lastikle ilgili merak edilen sorulara Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt; açıklık getirdi: ‘’Kaplama yalnızca sertifikalandırılmış tesislerde, üstün teknoloji ve uzman ekipler tarafından yapıldığında sürdürülebilir olarak lastiğin ikinci ömründen de fayd alanmasına katkı sağlar, güvenlidir. Ancak sertifikası olmayan tesislerde kaplanan lastikler tehlike saçabilir. Sürücüler lastiklerini kaplama yaptırmadan önce mutlaka sertifika sormalı’’ Güvenli trafik tüm sürücülerin ortak bir bilinçle sorumluluk almasıyla mümkün. Türkiye coğrafyasında yaşanan trafik kazalarının pek çoğu ne yazık ki ihmallerden kaynaklanıyor. ‘’Trafiğe çıkacak araç ve lastiklerin uzman eller tarafından düzenli bakım ve kontrolleri yapılmalı’’ diyen LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, özellikle uzun yol trafiğinde rastlanan ve ticari araç sürücülerinin sıklıkla kullandığı kaplama yöntemine de açıklık getirdi. Kurt, ‘’Ticari araç sürücüleri ekonomik nedenlerle eskiyen lastiklerini kaplayarak kullanabiliyor. Kaplama yöntemi eğer tercih ediliyorsa mutlaka standartlara uygun şekilde yapılmalı. Sürücüler lastiklerini sertifikalandırılmış tesislerde ehil eller tarafından kaplatmalı. Bu şekilde yapılan kaplamalar lastiğin ikinci ömründen de yararlanılmasına fırsat sunar, bu sayede çevreye de katkı sağlar’’ dedi. LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt; bunun dışında yapılan kaplamaların güvenli olmayacağına dikkat çekerek sertifikaya sahip olmayan “merdiven altı” diye nitelenen tesislerde kaplanan lastiklerin trafikte tehlike yaratabileceğini kaydetti.

Sertifikası olmayan yerlerde kaplama yapılması yasaktır

LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, öte yandan kaplama yönteminin eğer doğru ve standartına uygun şekilde yapılıyorsa lastiğin 2 ömründen de faydalanılmasına fırsat verdiğini belirterek şöyle dedi: ‘’Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği olarak kaplama lastik konusunu ve bu konunun doğru bilinmesini önemsiyoruz. Lastik kaplama, aşınmış olan lastiğin sırtının yenilenmesidir. Günümüzde gelişen lastik teknolojisi; lastiklerin gövdesinin birkaç kez kaplanmasına olanak sağlar. Kaplama; yeni lastiğin ömrünü uzatarak güvenilir kullanım sağlar. Ancak lastik kaplama işleminin, mutlaka UN / ECE R 108 ve R 109 standardına göre sertifikalandırılmış tesislerde yaptırılması gerekir. Lastik üreticileri; geliştirilmiş ve onaylanmış son teknoloji ve ekipmanlarla, konusunda uzman ekipler tarafından bu uygulamayı yapmaktadır. İlgili yönetmelik güvenli lastik kaplama standartını belirlemiştir; UN / ECE R 08 ve R 109 standartına sahip kaplama tesisleri Bakanlık tarafından denetlenerek sertifikalandırılmıştır. Aynı yönetmelik; sertifikası olmayan tesislerin kaplama yapmasını yasaklamıştır. Lastiklerini kaplatmak isteyen sürücülere; bu regülasyona uygun sertifikayı gösteren tesislerde kaplama yaptırmasını öneriyoruz. Bu standartlar dışında ve tesislerde yaptırılan kaplama lastik trafikte sorun yaratabilir. Kaplama lastik konusunda bilgi almak istediğinizde lütfen uzmanlara ve sertifikalandırılmış tesislere başvurun.” Genellikle kamyon, otobüs, iş makinası ve uçak lastiklerinde kullanılabilen kaplama lastik uygulaması ile uygun karkaslı lastiklerin kaplanması sayesinde ihtiyaç duyulan enerji ve hammadde ihtiyacının yaklaşık 5 defa daha azaltıldığına dikkat çeken LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, ‘’Böylece daha az atık lastik oluşmaktadır. Kullanıcılar açısından, lastiğin kilometre/maliyeti azalmaktadır. Bu açılardan değerlendirildiğinde kaplama lastik; çevreye önemli bir tasarruf sağlamaktadır” diye konuştu.