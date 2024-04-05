Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, dünya markası olma yolunda hızla ilerlediklerini söyledi. Doğan, 2024 yılını yatırım ve ihracat yılı ilan ettiklerini ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) markalarını satın alma konusunda ilgilerinin olduğunu söyledi.

BU YILKİ BÜYÜME ÖNGÖRÜMÜZ YÜZDE 70

2023 yılını yüzde 80 büyüme ile tamamladıklarını belirten İsmail Doğan, “Bu yıl da yüzde 70 büyüme hedefiyle çalışıyoruz. Dediğiniz gibi piyasalarda bir canlılık var. Daha önceki seçimlerde de yaşadığımız vatandaşın ‘Acaba zam mı olacak, döviz mi artacak?’ şeklindeki düşünceleri 31 Mart yerel seçimlerine yönelik de ortaya çıktı. Piyasada sektör hareketli. Canlılık ön talep gibi görünüyor. İnşallah aynı hareketlilik devam eder” dedi.

İSMAİL DOĞAN İLE NELER KONUŞTUK, NE ANLATTI?

GRUPTA BAŞARININ SIRRI NE? YATIRIMDA FRENE BASMADIK TMSF MARKALARIYLA İLGİLENİYORUZ GÜNEŞ ENERJİSİ, DİJİTALLEŞMEYE YATIRIM 2024’Ü YATIRIM VE İHRACAT YILI İLAN ETTİK Tümay Mercan Yazdı: Çalışana Çelme Takan Yöneticiler! AFRİKA’YI HEDEF BÖLGE OLARAK SEÇTİK FAİZLER YÜKSEK AMA FRENE BASMADIK

İSMAİL DOĞAN İLE ÖZEL RÖPORTAJIN TAMAMI

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