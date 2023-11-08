Doğanlar Mobilya Grubu ulaşılabilir fiyatlarla modern tasarımlı mobilya üretimi ve satışı yapan mağaza sayısına göre 3. büyük mobilya şirketi olma özelliğini taşıyor.

Hedeflerine ulaşan ve başarılı bir tablo yakalayan Doğanlar Mobilya Grubu 2023 yılının ilk dokuz ayında, 4,5 milyar TL hasılat rakamına ulaşarak, önceki yıla göre %79’luk satış büyümesi yakaladı. 2023 yılının ilk 9 ayında %16 FAVÖK marjı ile 701 Milyon TL FAVÖK rakamına ulaşan grup, 2023 yılının 3.çeyreklik döneminde %19 FAVÖK marjı ile 2023 yılının en yüksek çeyreklik FAVÖK’üne ulaşmış oldu. Brüt kâr marjı 2022 yılının aynı döneminde %36 iken, 2023 yılı ilk 9 ayında %38’e yükselirken, aynı zamanda %41 brüt kâr marjıyla, 2023 yılının en yüksek çeyreklik brüt kâr marjına ulaştı. Net kâr, 2022 yılının aynı dönemine göre %155 artarak 350 milyon TL’ye yükselirken, %10 net kâr marjı ile 2023 yılının en yüksek çeyreklik net kâr marjına ulaşan Doğanlar Mobilya Grubu, aktif büyüklüğünü 4,8 milyar TL’ye yükseltti.

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mustafa Karamemiş: “Doğanlar Mobilya Grubu olarak, yılın son çeyreğinde başarımızı sürdürerek, yılı hedeflerimizin üzerinde tamamlayacağız.”

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mustafa Karamemiş, konuyla ilgili açıklamasında 2023 yılı dokuz ayının oldukça verimli geçtiğine vurgu yaptı. Karamemiş, “Doğanlar Mobilya Grubu olarak istikrarlı büyümenin devamlılığını önemsiyoruz. Üçüncü çeyrek rakamları beklentilerimize paralel olarak önemli bir başarıya işaret ediyor.” şeklinde konuştu. Mustafa Karamemiş konuşmasının devamında, 9 aylık rakamların kendileri için memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, yılı hedeflenenin üzerinde tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.