Yaptığı yatırımlar ve istihdama olan katkılarının yanı sıra hayırseverlikleriyle de sıkça adından bahsettiren Doğanlar Holding, kurum kurucuları olan anne ve babalarının temellerini attığı ve her daim sahiplendiği yardımseverlik ilkesini Ayşe Doğan ve Ali Doğan Kültür ve Eğitim Vakfı (ADVAK) çatısı altında kurumsallaştırıyor.

Şirketimizin kurucuları adına Ayşe Doğan ve Ali Doğan Kültür ve Eğitim Vakfı’nı açtık. Vakfımızın hikayesini anlatan filmimizi resmi açılışımızda sunduk. pic.twitter.com/k5HmMj4VLv — Doğanlar Holding (@doganlarholding) October 8, 2023

Ülke genelinde; yetenekli ve başarılı fakat maddi olanakları sınırlı gençler ve çocuklar başta olmak üzere, tüm genç ve çocukların, kültürel, sanatsal, edebi, bilimsel, teknik ve sportif alanlardaki eğitimine, öğretimine ve tekamülüne katkıda bulunmayı hedefleyen ADVAK'ın açılışı Biga’da gerçekleşti.

Vakfın açılış törenine, AK Parti Çanakkale Milletvekili Sayın Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekili Sayın İsmet Güneşhan, Biga Belediye Başkanı Sayın Bülent Erdoğan, devlet erkanından isimler, kurucular, bağışçılar ve davetliler katıldı. Açılış konuşmasını yapan ADVAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şadan Doğan, vakfın kuruluş amacını şu şekilde açıkladı: "Annemiz ve babamız, hayatları boyunca eğitime ve gençlere büyük önem vermişlerdir. Bizi de her zaman eğitime destek olmak ve gençlerin önünü açmamız adına teşvik ettiler, yardımlaşma ruhunu aşıladılar. Doğan ailesinin her bir ferdi olarak bizler de şimdiye kadar cami, okul, kütüphane, yurt ve aşevi gibi 10’dan fazla kalıcı eser yarattık, 1000’den fazla öğrencinin eğitimine destek olduk. Geçtiğimiz şubat ayında yaşanan deprem tüm ülkemizde derin bir üzüntünün yanı sıra bir farkındalık yarattı. Bütün bu desteklerimizi bir çatı altında toplayarak daha fazla gencin geleceğine dokunmak adına vakfımızın kuruluş çalışmalarını hızlandırdık. Vakfımızın asıl temellerini atan anne ve babamızın da değerlerini devam ettirmek, Türkiye'nin geleceğini inşa edecek başarılı gençlere destek olmak en büyük motivasyonumuz."

Vakfın kuruluşunda emeği geçen herkese teşekkürlerini sunan Doğan, konuşmasında vakfın hedeflerine de değindi: "ADVAK olarak, ilk aşamada Türkiye'deki maddi olanakları sınırlı ve başarılı gençlere burs sağlamak için çalışıyoruz. Bu burslar ile gençlerin eğitimlerini tamamlamalarına ve hayallerine ulaşmalarına yardımcı olacağız. Çok yönlü eğitim bakış açısıyla, sorumluluk sahibi çocukların ve gençlerin yetiştirilmesinin öneminin bilincinde, çağdaş bir Türkiye için tüm çalışmalarımızı ve emeklerimizi ülkemizin yarınlarına adadık. Bugün artık tüm sosyal yardım projelerimizi, ADVAK çatısı altında gerçekleştirecek ve bağışçılarımızın da desteğiyle daha fazla hayata dokunma fırsatı elde edeceğiz. "

İlerleyen günlerde vakıf faaliyetlerini artırarak daha fazla gence destek olmak istediklerini belirten Doğan, çocukların ve gençlerin gelişiminde büyük etkisi olan spor, sanat, bilim gibi dallarda da projeler geliştireceklerini sözlerine ekledi. Yetenekli gençlerin desteklenmesini ayrı bir konu olarak değerlendiren Doğan: “Tüm çocuk ve gençlerimizin eğitimin yanı sıra sosyal aktivitelerde de eşit haklara sahip olabilmeleri adına, bu aktivitelere ulaşılabilirlik ve teşvik edilmesi gibi konularda da çalışmalarımız sürüyor. Tiyatro, koro, festival, sergi gibi etkinlikler de planlarımız arasında. Eğitimlerine ve gelişimlerine destek olduğumuz gençlerimizin iş hayatına ilk adımlarını attıkları staj deneyimlerinde de yanında olacağız. Bizlerin biriktirdiği deneyimlerin aktarılması ve iş hayatlarına geçişlerinin sağlanması adına gerek kendi bünyemizdeki şirketlerde gerekse sektörün diğer şirketlerinde stajlarını yapabilecekler.”

Doğan ailesi, şirket ilkelerinde ülke ekonomisine destek, istihdam, çalışan mutluluğu ve kariyer yolculuğunu her daim ön planda tutmuştur. Faaliyet gösterdikleri sektörlerde kalifiye eleman açığı olduğunu söyleyen Doğan; ADVAK kapsamında meslek liselerinde okuyan öğrencilere staj ve eğitim programları ile teşvik edileceğini belirtti.