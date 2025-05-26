Arhavi Kaymakamlığı ve Arhavi Belediyesi’nin katkılarıyla organize edilen doğa yürüyüşü, sabah saatlerinde Osmanlı döneminden kalma tarihi Çifte Kemer Köprüler önünde buluşmayla başladı. Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, doğa ve tarih iç içe geçti.

Yaklaşık 4 kilometrelik orman parkurunu yürüyen katılımcılar, Karadeniz’in eşsiz doğası eşliğinde unutulmaz bir gün geçirdi. Kuş seslerinin ve şırıl şırıl akan derelerin eşlik ettiği yürüyüş rotasında, yeşilin her tonunu barındıran bitki örtüsü, dev kayın ve kestane ağaçları ile bölgeye özgü orman gülleri görsel bir şölen sundu.

Yürüyüş rotasının sonunda ulaşılan Mençuna Şelalesi, 90 metrelik yüksekliğiyle Karadeniz’in en ihtişamlı doğal oluşumlarından biri olarak görenleri büyüledi. Şelalenin serin sularında dinlenen katılımcılar, bol bol fotoğraf çekerek bu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirdi.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, “Mençuna yalnızca bir şelale değil, Arhavi'nin doğal mirasıdır. Bugün halkımızla birlikte bu eşsiz güzellikleri yaşadık. Amacımız bu değerleri tanıtmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak” ifadelerini kullandı.

Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir ise, “Çifte Köprü’den başlayıp Mençuna’ya uzanan bu yürüyüş, yalnızca bir spor etkinliği değil, aynı zamanda ilçemizin tanıtımı adına da çok kıymetli. Bu tür faaliyetlerle hem sağlıklı yaşamı teşvik ediyor hem de doğa turizmine katkı sunuyoruz” dedi.

Karadeniz’in gizli kalmış güzelliklerini gözler önüne seren bu anlamlı yürüyüş, Artvin’in doğa turizmi potansiyelini bir kez daha kanıtladı. Doğaseverler için adeta bir cennet olan Arhavi, Mençuna Şelalesi gibi doğal hazineleriyle keşfedilmeyi bekliyor.