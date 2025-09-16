Şirket, ABD’deki Oklahoma Bilim Müzesi ile stratejik anlaşma gerçekleştirerek teknoloji ve eğitimi bir araya getiren yenilikçi bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

DOF Robotik, robotik sanayi ve eğlence sektöründe geliştirdiği yüksek teknolojili ürünler ve eğitici projelerle dikkat çeken bir şirket olarak tanınıyor. Son olarak, Oklahoma Bilim Müzesi ile yapılan anlaşma sayesinde dünya müzecilik tarihinde türünün ilk örneklerinden biri olacak uygulamaları ziyaretçilere sunmayı hedefliyor.

Proje kapsamında, müze içindeki sergiler, ileri teknoloji robotik sistemler ve zenginleştirilmiş içeriklerle desteklenecek. Ayrıca yeni nesil uzay deneyimleri geliştirilerek, ziyaretçilere daha interaktif ve deneyim odaklı bir ortam sağlanacak. Smithsonian Enstitüsü tarafından desteklenen Oklahoma Bilim Müzesi, 40.000 m²’lik alanı ve geniş içerikleriyle ABD’nin önde gelen bilim merkezlerinden biri olarak her yıl 500 binden fazla ziyaretçiyi ağırlıyor. Global ölçekte, benzer merkezlerin ziyaretçi sayıları yıllık yaklaşık yüzde 50 artış gösteriyor.

DOF Robotik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, iş birliği ile ilgili şunları söyledi: “Bu anlaşma, hem DOF Robotik’in uluslararası alandaki gücünü hem de Türkiye’nin yenilikçi potansiyelini dünyaya göstermek açısından büyük önem taşıyor. Müze için geliştireceğimiz yenilikçi atraksiyonlar, daha önce benzeri merkezlerde görülmemiş uygulamaları içeriyor. Hedefimiz, teknolojiyi eğitim ve kültürle buluşturarak ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunmak ve Türkiye’yi teknoloji ile inovasyon turizminin öncüsü haline getirmek. Türk mühendisliğinin marka değerini uluslararası platformlarda yükseltmeye devam edeceğiz.”

DOF Robotik’in bu stratejik adımı, teknoloji odaklı müzeciliğin sınırlarını zorlayarak, eğitim ve eğlenceyi birleştiren yeni nesil deneyimlerin öncüsü olmayı hedefliyor.