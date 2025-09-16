İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 15 Eylül 2025 itibarıyla İstanbul’daki barajların genel doluluk oranı yüzde 34 olarak ölçüldü. Kentin en büyük içme suyu kaynaklarından Ömerli Barajı’nda doluluk yüzde 27’ye kadar geriledi. Barajın havadan görüntüleri, İstanbul’un en önemli su kaynaklarından birinde kuraklığın boyutunu ortaya koydu.

Diğer barajlarda durum ise şöyle: Elmalı Barajı yüzde 55,68, Darlık Barajı yüzde 47, Terkos Barajı yüzde 40, Alibey Barajı yüzde 21 ve Kazandere Barajı yalnızca yüzde 8 doluluk oranına ulaştı. İSKİ, son bir ay içinde barajlardaki su seviyesinin yaklaşık yüzde 13 oranında azaldığını açıkladı.

Yetkililer, İstanbul halkını su tasarrufu konusunda uyarırken, barajlardaki çekilmenin önümüzdeki günlerde kentte ciddi bir su sıkıntısına yol açabileceğine dikkat çekiyor.

İstanbul’un su kaynaklarındaki bu kritik düşüş, kentte kuraklık riskinin giderek arttığını gösteriyor ve acil önlemler alınmasının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.