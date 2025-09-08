Halka arzda 45.000.000 TL nominal değerli payların tamamı satıldı ve toplam halka arz büyüklüğü 2.025.000.000 TL olarak gerçekleşti. Halka arz sürecinde yatırımcıların ilgisi yüksek oldu; nominal değeri 140.952.749 TL olan pay için talep geldi ve böylece arz 3,13 katına talep aldı.

Yatırımcı gruplarına göre dağılımda ise Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen paylar yaklaşık 1,84 kat, Yüksek Başvurulu Yatırımcılara tahsis edilen paylar yaklaşık 12,93 kat ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen paylar 2,20 kat oranında talep gördü.

Talep toplama sürecini başarıyla tamamlayan DOF Robotik Sanayi A.Ş.’nin paylarına, 348 bin 948 adet yurtiçi bireysel yatırımcıdan tahsisatın 1,84 katı; 150 adet yurtiçi kurumsal yatırımcıdan ise tahsisatın 2,20 katı talep geldi. Şirket, yüksek talepte bulunan 2 bin 806 adet yatırımcıdan ise 12,93 katı talep alarak bir rekora imza attı. Toplamda halka arz büyüklüğünün 3,13 katı olmak üzere 140 milyon 952 bin 749 TL nominal değerli pay talebinin toplandığı halka arzda, 343 bin 310 adet yatırımcıya dağıtım yapıldı.

Yatırımcıdan gelen bu olağanüstü ilginin, hem DOF Robotik’e hem teknoloji sektörüne hem de Türkiye ekonomisine olan güvenin güçlü bir göstergesi olduğunu söyleyen DOF Robotik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, “Biz de var gücümüzle bu güvene layık olmaya çalışacağız. DOF Robotics’e yatırım yapan yeni ortaklarımıza gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

Talep toplama sürecini başarıyla tamamlayan DOF Robotik Sanayi A.Ş. (DOF Robotics), bir rekora imza atarak 2 bin 806 adet yüksek talepte bulunan yatırımcıdan tahsisatın 12,93 katı talep aldı. Şirket paylarına 348 bin 948 adet yurtiçi bireysel yatırımcıdan tahsisatın 1,84 katı, 150 adet yurtiçi kurumsal yatırımcıdan ise tahsisatın 2,20 katı talep geldi. Satışa sunulan 45 milyon TL nominal değerli paya, yatırımcılardan halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,13 katı olmak üzere, 140 milyon 952 bin 749 TL nominal değerli pay talebi alındı. 340 bin 447 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 148 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 2 bin 715 adet yüksek talepte bulunan yatırımcıya olmak üzere toplamda 343 bin 310 yatırımcıya dağıtım yapıldı.

11 Eylül’de işlem görmeye başlayacak

Yatırım Finansman ve TSKB liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından, 3-4-5 Eylül’de pay başına 45 TL sabit fiyatla gerçekleşen halka arzın toplam büyüklüğü 2 milyar 25 milyon TL, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 29,03 oldu. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 40, yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 50 ve yüksek talepte bulunan yatırımcılar için ise yüzde 10 olarak gerçekleşti. Dof Robotics’in 11 Eylül günü Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da #DOFRB koduyla işlem görmeye başlaması planlanıyor.

“Bu olağanüstü ilgi şirketimize güvenin güçlü bir göstergesi”

DOF Robotik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, DOF Robotics için önemli bir dönüm noktası olan halka arzı rekor sonuçlarla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Yatırımcıdan gelen bu olağanüstü ilginin, hem DOF Robotik’e hem teknoloji sektörüne hem de Türkiye ekonomisine olan güvenin güçlü bir göstergesi olduğunu ifade eden Mertcan, “Biz de var gücümüzle bu güvene layık olmaya çalışacağız ve yolumuza, halka açık, daha kurumsal, daha şeffaf bir yapıyla devam edeceğiz. Bize güvenen ve DOF Robotics’e yatırım yapan yeni ortaklarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Konsorsiyum liderimiz Yatırım Finansman ve TSKB başta olmak üzere, halka arzımızda olağan üstü çaba ve başarı gösteren tüm aracı kurumlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

“Yeni projelerin ve yeni pazarların kapıları aralanacak”

Halka arzın DOF Robotics’in sürdürülebilir büyümesini destekleyecek en stratejik adımlardan biri olduğunu söyleyen Mertcan, “Şirketimize, değer yaratacak yatırım fırsatlarını değerlendirme ve fonlama açısından önemli bir katkı sağlayacak olan halka arzımız, aynı zamanda markamızın, bilinirlik ve tanınırlığını pekiştirecek” diye konuştu. Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin belirlendiği “Deloitte Teknoloji EMEA Fast 500 2024” arasında yer alan DOF Robotics’in üretiminin yüzde 90’ını 60’dan fazla ülkeye ihraç ettiğini dile getiren Mertcan, şunları söyledi:

“Sanal ve artırılmış gerçeklik atraksiyonları, hareket simülatörleri ve interaktif sanal gerçeklik oyunları üretiyor, bu ürünlerimizle dünyanın en büyük tema parklarına imzamızı atıyoruz. Ülkemizin bu alandaki ihracatının neredeyse tamamını biz gerçekleştiriyoruz. Universal Studios, Marvel, Warner Bros gibi devlerle çalışan, Angry Birds, Transformers, Monster Jam, Smurfs gibi dünya markalarıyla iş birliği yapan bir yapıya sahibiz. Halka arzımızın yeni projelerin ve pazarların kapılarını aralayacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde, yatırımcılarımıza ve tüm paydaşlarımıza en yüksek değeri sağlarken ülke ekonomisine ve istihdama elimizden gelen en büyük katkıyı verme hedefiyle çalışacağız.”