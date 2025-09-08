Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıda şehit olan emniyet mensuplarına Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileklerini iletti.

Ayrıca RTÜK Başkanı, acı olaylar sırasında yayıncıların resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara uymalarının ve teyit edilmemiş bilgileri kamuoyuna aktarmamalarının hayati önem taşıdığını vurguladı. Şahin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Balçova’da polis merkezine yönelik menfur saldırı sonucu şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. RTÜK olarak bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; böylesi kritik ve acı verici dönemlerde yayıncılarımızın, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara riayet etmeleri ve teyit edilmemiş bilgileri kamuoyuna aktarmamaları hayati önem taşımaktadır."