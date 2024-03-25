Yol üstü ödemeler ve çözümler konusunda Avrupa’nın şirketten şirkete hizmet veren lider mobilite platformu DKV Mobility’nin müşterileri artık 3,5 tonun üzerindeki araçlarının Slovakya’daki ücretli otoyol geçiş ücretlerini DKV Box Europe ile otomatik olarak ödeyebiliyor. Slovakya’daki otomatik ödeme işlemleri daha önce ücretli otoyol işletmecisinin sunduğu bireysel bir çözümle mümkün oluyordu.

DKV Box Europe’un kurulumu, hazırlanması ve mobil ağ arayüzüyle güncellenmesi son derece kolay. Ayrıca müşteriler Slovakya ücretli otoyol geçiş ödeme fonksiyonunu mevcut DKV Box Europe kutularına çevrimiçi ekleyerek bu hizmetten yararlanabiliyorlar. Böylece kutu değiştirmeye gerek kalmıyor.



Slovakya ücretli otoyol sistemi ve DKV Box Europe, Avrupa Elektronik Geçiş Ücreti Hizmeti (EETS) ile uyumlular. EETS, kullanıcıların Avrupa’nın ücretli otoyollarını bir EETS hizmet sunucusuyla yapılacak tek sözleşme ve tek cihazla kullanmalarını sağlamayı amaçlıyor.

‘Tüm veriler tek faturada’

DKV Mobility Geçiş Ücreti ve Geri Ödeme Hizmetleri Genel Müdürü Jérôme Lejeune yeni hizmetle ilgili şunları söyledi:

"Otomotiv lojistik sektöründeki müşterilerimizin çoğu Slovakya’dan geçiyor ve komşu ülkelere ve güneydoğu Avrupa’ya doğrudan ulaşım bağlantıları bulunan bu ülkeden bir lojistik ağ merkezi olarak yararlanıyor. Geçiş ücreti ödemeleri için DKV Box Europe kullanarak idari maliyetlerini azaltabilir ve daha verimli çalışabilirler. Çünkü ücret sorunsuz ve kolay bir şekilde tek cihazla, tek sözleşmeyle ödeniyor ve tüm veriler tek faturada görülebiliyor.”

Slovakya’nın da eklenmesiyle birlikte artık DKV Box Europe ile 14 Avrupa ülkesindeki 16 ücretli geçiş noktasında otomatik ödeme yapmak mümkün. Bu ülkeler arasında Macaristan, Bulgaristan, Almanya, İtalya, Avusturya, Belçika, Fransa, İspanya, Polonya, Portekiz, Slovakya ve İsviçre yer alıyor. Araca kurulumu yapılan bu kutu ile aynı zamanda Almanya’daki Warnow Geçidi ve Herren Tüneli, Belçika’daki Liefkenshoek tüneli, Danimarka’daki Storebælt ve İsveç’teki Øresund köprülerinde geçiş ücretleri ödenebiliyor.