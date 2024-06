Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere dün geldiği Rusya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Moskova’da Kremlin Sarayı’nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi.



Putin ve Erdoğan’ın Astana’da görüşmesi bekleniyor

Putin, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin BRICS çalışmalarına gösterdiği ilgiden övgüyle bahsederek, "Türkiye’nin BRICS çalışmalarına gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz ve bu birliğe üye ülkelerle birlikte olma arzusunu kesinlikle mümkün olan her şekilde destekleyeceğiz ve ortak sorunları çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da selamlarını ileterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a en iyi dileklerimi iletmenizi rica ederim. En kısa zamanda görüşeceğimizi umarım. Sanırım 3-4 Temmuz’da uluslararası bir etkinlik kapsamında Astana’da olacak ve orada görüşme ve tüm güncel konuları tartışma imkanı bulacağız" dedi.



"Ukrayna konusundaki mümkün olan her türlü arabuluculuk faaliyetlerini devam ettirme konusunda biz de kararlıyız"

Bakan Fidan ise yaptığı açıklamada, Putin’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini belirterek, "Açılış konuşmanızda ifade ettiğiniz gibi iki ülke arasındaki ilişkiler gerçekten fevkalade iyi gidiyor. Ticaret konusunda atılması gereken adımlar var. Ukrayna konusundaki mümkün olan her türlü arabuluculuk faaliyetlerini devam ettirme konusunda biz de kararlıyız. Suriye konusunda iki lider olarak ortaya koyduğunuz istikrar politikasını devam ettirme konusunda biz de elimizden geleni yapıyoruz. Moskova'daki temaslarımız esnasında bir araya geldiğim bütün arkadaşlarla da bunu görüşme imkanım oldu" dedi.