Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Katar'a geldi. Bakan Fidan, başkent Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile görüştü.

Bakan Hakan Fidan'ın Doha temasları kapsamında Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile de bir araya gelmesi bekleniyor.