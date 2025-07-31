Haziran ayında ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 7,9 artarak 20 milyar 515 milyon dolara ulaşırken; ithalat yüzde 15,2 artışla 28 milyar 688 milyon dolar seviyesine çıktı. Böylece ihracatın ithalatı karşılama oranı 2024’teki yüzde 76,4 seviyesinden 2025’te yüzde 71,5’e geriledi.

İlk 6 ayda dış ticaret açığı 49,4 milyar dolar

Ocak-Haziran döneminde de dış ticaretteki dengesizlik sürdü. İhracat yılın ilk yarısında yüzde 4,1 artarak 131 milyar 408 milyon dolar olurken; ithalat yüzde 7,2 artışla 180 milyar 845 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ise yüzde 16,3’lük artışla 49 milyar 437 milyon dolara çıktı. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 72,7 olarak kaydedildi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret açığı da arttı

Haziran ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda ihracat yüzde 8,1 artışla 18 milyar 955 milyon dolar, ithalat ise yüzde 16,9 artışla 22 milyar 544 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu kalemler hariç dış ticaret açığı 3 milyar 588 milyon dolar olurken, söz konusu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84,1 oldu.

Sanayi ürünleri ihracatta başı çekti

Haziran ayında toplam ihracatın yüzde 94,8’ini imalat sanayi ürünleri oluşturdu. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 1,7 olarak açıklandı. Ocak-Haziran döneminde de benzer bir tablo görülürken, imalat sanayinin ihracattaki payı yüzde 94,2 olarak ölçüldü.

Ara malı ithalatı yüksek seviyede

İthalat tarafında ise Haziran ayında ithalatın yüzde 67,6’sı ara mallarından oluştu. Sermaye mallarının payı yüzde 14,6, tüketim mallarının payı ise yüzde 17,6 oldu. İlk 6 ayda ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 69,7’ye kadar çıktı.

Almanya en büyük ihracat pazarı, Çin ithalatta ilk sırada

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 728 milyon dolar ile Almanya oldu. Almanya’yı Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Fransa izledi. Bu 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30’unu oluşturdu.

İthalatta ise ilk sırada 3 milyar 831 milyon dolarla Çin yer aldı. Rusya, Almanya, ABD ve İsviçre ithalatta Çin’i takip etti.

Yüksek teknolojili ürünlerin payı sınırlı kaldı

Teknoloji yoğunluğuna göre veriler incelendiğinde, Haziran ayında yüksek teknolojili ürünlerin toplam imalat sanayi ihracatı içindeki payı sadece yüzde 3 oldu. Aynı dönemde yüksek teknolojili ürünlerin ithalat içindeki payı ise yüzde 10 olarak açıklandı. Bu da Türkiye’nin dış ticaretinde ileri teknoloji ürünlerde dışa bağımlılığının sürdüğünü gösteriyor.

Arındırılmış veriler gerilemeye işaret etti

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre Haziran ayında ihracat bir önceki aya kıyasla yüzde 6,1 gerilerken, ithalat yüzde 1,8 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 3,6, ithalat yüzde 9,6 oranında yükseldi.