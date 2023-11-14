Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şarkıcı Banu Parlak'ın iş merkezinin kurşunlanması olayına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; şüpheliler Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat üzerlerine atılı birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçuna azmettirme suçundan tutuklanmaları talebiyle sevk edilmiş olup, şüphelilerin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmalarına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Şarkıcı Banu Parlak’ın 1 Ekim’de Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan güzellik merkeze silahlı saldırı meydana gelmişti. Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatmıştı. Dilan-Engin Polat çifti ile Sezgin Polat, şarkıcı Banu Parlak’ın Bahçeşehir’deki güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde azmettirici olarak ifade vermek için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi. İfadeleri alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Konuya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, " Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Doğa Parkı Caddesi Gölet içerisinde bulunan müşteki Banu Parlak’a ait Banu Parlak Güzellik Salonu'nun aynı gün içerisinde iki kez kurşunlanması olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; şüpheliler Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat üzerlerine atılı birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçuna azmettirme suçundan tutuklanmaları talebiyle sevk edilmiş olup, şüphelilerin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmalarına karar verilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla tüm işlemler etkin biçimde yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.