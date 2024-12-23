Dijitalleşmenin getirdiği kolaylıklar, kullanıcıların banka şubesine gitmeden müşteri olmasına imkan tanırken, bankacılık sektörünün geleceğini de şekillendiriyor. Uzaktan müşteri ediniminin hızla büyüyen payı, dijital finansal teknolojilerin etkisini bir kez daha kanıtladı.

%0 Faizli Kredi Fırsatları ve Yükselen Dijital Talep

Yükselen kredi faiz oranları, tüketicileri faizsiz nakit fırsatlarına yönlendirdi. Bankaların yeni müşteriler için sunduğu 75 bin TL’ye varan faizsiz kredi teklifleri, dijital başvurulardaki artışı tetikleyen en önemli etkenlerden biri oldu.

Bu süreçte, finansal teknoloji platformları tüketicilerin tercihlerinde belirleyici bir rol oynadı. Özellikle HangiKredi, Kasım ayında uzaktan müşteri ediniminin %25’ini tek başına gerçekleştirerek sektörde liderliğini sürdürdü. HangiKredi CEO’su Onur Oğuz, bu başarıyı şu sözlerle değerlendirdi:

“Kullanıcılarımızın güveni ve ihtiyaçlarına hızlı yanıt veren çözümlerimiz sayesinde, uzaktan müşteri ediniminde %25’lik bir pazar payına ulaştık. Dijitalleşme, finansal kararların daha kolay alınmasını sağlıyor ve HangiKredi olarak bu dönüşümün merkezinde yer almaktan gurur duyuyoruz.”

Black Friday ve Dijital Kredilerde Zirve

Kasım ayında düzenlenen Black Friday kampanyaları, kredi kullanımında yeni rekorlar kırılmasına neden oldu. BDDK’nın 2024 verilerine göre, yılın ilk 10 ayında kredi hacmi 6 trilyon 620 milyar TL artış gösterdi. Bu büyümenin büyük bir kısmı, dijital kanallar üzerinden kullanılan kredilerden kaynaklandı.

Black Friday döneminde, tüketicilerin e-ticaret platformlarında yaptıkları harcamaları finanse etmek için kredi ve kredi kartlarına yöneldikleri gözlemlendi. Finansal karşılaştırma platformları, bu dönemde tüketicilerin bütçe planlamalarını daha etkin bir şekilde yapmalarına olanak sağladı.

Finansal Teknolojilerle Güçlenen Ekonomi

Dijitalleşme, yalnızca bankacılığı değil, tüketici alışkanlıklarını da dönüştürüyor. HangiKredi, 25’ten fazla bankanın 100’den fazla teklifini kullanıcılarına sunarak, dijital finansal çözümlerde yeni standartlar belirliyor. Platform, tüketicilere avantajlı kredi ve kredi kartı seçeneklerini hızlı bir şekilde sunarak hem bireysel hem de kurumsal müşterilere önemli avantajlar sağlıyor.

Bankaların yenilikçi yaklaşımı ve finansal teknolojilerin katkılarıyla Türkiye’de dijital bankacılık sektörü, güçlü bir büyüme trendine girmiş durumda. Uzaktan müşteri edinimi ve dijital kredilerin artan popülaritesi, gelecekte de sektöre yön vermeye devam edecek gibi görünüyor.

Bu gelişmeler, dijital finansal teknolojilerin ekonomiye yaptığı katkıyı bir kez daha kanıtlıyor. Bankacılık sektöründeki bu hızlı dönüşüm, Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda önemli bir mihenk taşı olarak değerlendiriliyor.