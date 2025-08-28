Kayıt döneminde ortaya çıkan bu uygulama, eğitimde fırsat eşitliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, okullarda kayıt parası ya da sınıf-şube seçimi için ücret alınmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştı. Ancak resmi açıklamalar ile sahadaki uygulamalar arasında farklılık olduğu gözlemleniyor.

Okul yönetimlerinin, bütçe yetersizliği gerekçesiyle temizlik, güvenlik ve bakım masrafları için velilerden destek talep ettiği ileri sürülüyor. Uzmanlar ise bağış adı altında yapılan bu uygulamaların hukuka aykırı olduğunu ve hiçbir şekilde zorunlu tutulamayacağını ifade ediyor.

Eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları da konuyla ilgili uyarılarda bulunarak, “Devlet okullarında bağış veya kayıt ücreti alınması doğru değildir. Öğrenciler eşit şartlarda eğitim almalıdır. Veliler, çocuklarını devlet okuluna gönderirken bağış baskısıyla karşı karşıya kalmamalı” değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar ayrıca, bağış konusunda bir zorlama ile karşılaşan velilerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’ne ya da Valiliklere başvurabileceklerini hatırlatarak, “Okulların ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmalıdır. Hiçbir okul yöneticisinin velilerden bağış talep etmesi kabul edilemez. Eğitim, ülkenin geleceği için en önemli unsurdur ve eşitlik esas alınmalıdır” çağrısında bulundu.