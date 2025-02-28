Ramazan Ayı: Dayanışma ve Birlik Zamanı

MHP Genel Başkanı, Ramazan ayının sadece bir oruç tutma dönemi değil, aynı zamanda dayanışma, yardımlaşma ve kardeşlik duygularının derinleştiği bir zaman dilimi olduğunu belirtti. "Ramazan ayı dayanışmanın suru, yardımlaşmanın şuuru, birlik, dirlik ve kardeşliğin nurudur," diyen Bahçeli, bu ayda gönüller arasındaki bağların daha da güçleneceğini ifade etti.

Birlik ve Kardeşlik İçinde Oruç Tutalım

Devlet Bahçeli, sahurdan iftara kadar yapılacak dua ve ibadetlerle oruçların hakkının verileceğine olan inancını dile getirerek, "Sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların ve cepheleşmenin milli hayatımızdan tamamen sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz," dedi. Bu Ramazan ayında, birlik ve beraberlik sınırları içinde manevi güzelliklerin doyasıya yaşanması gerektiğini belirten Bahçeli, "Kem gözlere, kof sözlere, kötürüm niyetlere fırsat vermeden, Ramazan ayının manevi güzelliklerini yaşamayı temenni ediyorum," diye ekledi.

Ramazan'ın Bütün Müslümanlara Bereket Getirmesi Temennisi

MHP Lideri, Ramazan ayının Türk-İslam âlemine huzur, barış ve birlik getirmesini dileyerek, "Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Ramazan ayını gönülden tebrik ediyorum; yapacağımız oruç ibadetinin kabulünü Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum," ifadelerini kullandı. Bahçeli, Ramazan'ın hem Türk milletine hem de tüm İslam dünyasına hayırlı, bereketli ve huzurlu geçmesini temenni etti.

"Hoş geldin Ya Şehri Ramazan…" diyen Bahçeli, Ramazan ayının ülkemize ve tüm insanlığa huzur getirmesini diledi.