Yapı Merkezi İnşaat'ın sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Özge Arıoğlu da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

Her iki proje de iktidarın son yıllarda sıklıkla başvurduğu yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilmişti. Muhalefet ise bu modelin kamu kaynaklarını zarara uğrattığı gerekçesiyle uzun süredir eleştirilerde bulunuyordu.

Aynı operasyon kapsamında İBB bünyesindeki üst düzey yöneticilerden bazıları da gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında İBB Şehircilik Grup Başkanı ve Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt, Altyapı ve Enerji Grup Başkanı ve İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Tugay ile Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu yer alıyor. Kasapoğlu, daha önceki bir operasyonda da gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

Toplamda 44 kişinin gözaltına alındığı dördüncü dalga, İBB’ye yönelik son iki ayda gerçekleştirilen en kapsamlı operasyonlardan biri oldu.

Arka Plan: İmamoğlu’na Yönelik Soruşturmalar ve Tutuklama

23 Mart’ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan İmamoğlu, aynı gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı ilan edilmişti. Ancak İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

İlk operasyonda 100'den fazla kişi tutuklanırken, 26 Nisan’da başlatılan ikinci dalga kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu dalgada İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya ve Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu da tutuklandı.

20 Mayıs’ta düzenlenen üçüncü dalga operasyonda ise İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in de aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler Medya AŞ ve Kültür AŞ’de usulsüz ihale ve rüşvet iddialarıyla suçlanıyor.

22 Mayıs’ta mahkemeye sevk edilen 20 kişiden 13’ü tutuklandı.

CHP’den Tepki

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, operasyonlara sert tepki gösterdi. Başarır, “Tek amaçları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni çalıştırmamak. Belediye başkanımızı ve tüm ekibini Silivri’ye atan bir düzenle karşı karşıyayız,” ifadelerini kullandı.

İBB’ye yönelik operasyonların siyasi bir arka plan taşıdığı iddiaları, kamuoyunda da tartışılmaya devam ediyor. İktidara yakın medya organlarında İmamoğlu ile görüştüğü öne sürülen iş insanları hedef gösterilirken, büyük şirketlerin İBB ile olan iş birlikleri siyasi hesaplaşmanın parçası olarak değerlendiriliyor.

Gelişmeler oldukça, kamuoyunun dikkatle takip ettiği bu soruşturmada gözler şimdi yeni iddianamelerde ve yargı sürecinin seyrinde.