18 İl Projeden Yararlanacak

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylanan Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa başta olmak üzere toplam 11 il ile birlikte Batman, Bingöl, Kayseri, Mardin, Niğde, Sivas ve Tunceli olmak üzere 7 komşu ili kapsıyor.

500 milyon dolarlık bu yeni kaynak ile bölgedeki işletmelerin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması, mevcut istihdamın korunması ve yeni iş olanaklarının oluşturulması hedefleniyor.

Toplam Finansman 6,4 Milyar Dolara Ulaştı

Son anlaşmayla birlikte, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgeler için uluslararası kuruluşlardan sağlanan toplam finansman miktarı 6,4 milyar dolara yükselmiş oldu. Bu tutarın yaklaşık 2,4 milyar doları, doğrudan reel sektör ve ihracatçıların desteklenmesinde kullanılıyor.

Mehmet Şimşek: “Sürdürülebilir büyüme için iş dünyasını destekliyoruz”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin ekonomi programında istihdamı artıran, katma değerli üretimi teşvik eden ve uygun koşullarda finansmana erişimi kolaylaştıran politikalara öncelik verdiklerini vurguladı.

Şimşek, “Uluslararası kuruluşlarla yürütülen güçlü işbirlikleri sayesinde elde edilen kaynaklar, doğrudan reel sektöre yönlendiriliyor. Bu kaynaklar yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda ülkemizin sürdürülebilir büyüme hedeflerini de desteklemektedir,” ifadelerini kullandı.

Deprem Bölgesi Ekonomisine Umut

Yeni finansman paketiyle birlikte, deprem bölgelerinde yeniden ayağa kalkmak isteyen işletmelere önemli bir destek sunulmuş olacak. Hem istihdam hem de ekonomik hareketlilik açısından bölgeye can suyu niteliğindeki bu kaynak, yerel kalkınma sürecini hızlandıracak adımların başında geliyor.