Tören alanında esprili pankartlar

Denizli’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan toplu açılış töreninde esprili pankartlar açılırken, alana sığmayan vatandaşlar kamyonların üstüne çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 bakanıyla birlikte geldiği Denizli’de toplu açılış törenine katılacak. Alanda vatandaşlar heyecanla bekleyişlerini sürdürürken, ’Pabıcımın tabanı, ben istemem yabanı, altılıdan başkan değil, çıkmaz koyun çobanı; horozumun gözleri, nağme nağme sözleri, dediler muhtar bile olamaz, oldu dünya lideri’ gibi açılan esprili pankartlar dikkat çekti. Alana sığmayan vatandaşların bazıları ise kamyonların üstüne çıkarak töreni takip etti.