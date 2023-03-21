Tezgahlarda yerini alan karpuzun dilimi 60 liradan satılıyor

Denizli’de mevsimi olmamasına rağmen tezgahlarda yerini alan karpuzun kilosu 30 TL’den satılırken, dilimi ise 60 TL’den talep görüyor.

Denizli’de yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan karpuz, Mart ayında tezgahlarda yerini almaya başladı. Fiyatı oldukça yüksek olan karpuz, kilosu 30 TL’den satışa çıkarıldı. Kilogram fiyatının yüksek olmasından dolayı esnaf, karpuzu dilimler haline getirerek 60 TL’ye vatandaşa ulaştırıyor. Cep yakan fiyatının ardından vatandaşlar az da olsa karpuza ilgi gösterirken, ilerleyen günlerden fiyatın düşmesi bekleniyor.