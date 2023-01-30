Son Dakika
Suçüstü yakalanan 2 tarihi eser kaçakçısı tutuklandı
Denizli’de tarihi eser kaçakçılığı yaparken suçüstü yakalanan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.
DENİZLİ 30.01.2023, 14:53
Denizli’de tarihi eser kaçakçılığı yaparken suçüstü yakalanan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Denizli’de “Tarihi eser kaçakçılığı” ile her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon ve aramalarda; 399 adet metal sikke, 76 adet çeşitli boy ve ebatlarda metal obje, 21 adet kaçak kazı malzemesi ele geçirildi.