Suçüstü yakalanan 2 tarihi eser kaçakçısı tutuklandı

Denizli’de tarihi eser kaçakçılığı yaparken suçüstü yakalanan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Denizli’de “Tarihi eser kaçakçılığı” ile her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon ve aramalarda; 399 adet metal sikke, 76 adet çeşitli boy ve ebatlarda metal obje, 21 adet kaçak kazı malzemesi ele geçirildi.