Sakarya’ya atanan Müftü Aşık; "Denizli’de çok güzel hizmetler yaptık"

Denizli İl Müftülüğünden Sakarya İl Müftülüğüne ataması yapılan Mehmet Aşık, görevi süresince kendisine destek veren herkese teşekkür mesajı yayımlayarak, “Kırk yıllık müftülük hayatımın en güzel yılları Denizli de geçti” dedi.

Resmi Gazete’de Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Sakarya İl Müftülüğüne Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık’ın ataması yapıldı. Kararın ardından konuyla ilgili mesaj yayımlayan Müftü Mehmet Aşık, “Denizli’de sekiz yıl görev yaptım ve dokuzuncu yıla giriyorum. Biz de son limit beş yıldır. 2015 yılı Ramazan ayının başında 22 Haziranda Denizli’de göreve başlamıştım. Yine bir Ramazan ayında tayinim çıktı. Bayrama kadar Denizli’deyim. Ben Ordu’luyum ve Denizli benim ikinci vatanım gibi oldu. Kırk yıllık müftülük hayatımın en güzel yılları Denizli de geçti. Denizli de, vatandaşlarımızın hayırseverlerimizin desteğiyle çok güzel hizmetler yaptık. Ben cami cemaatimize, hayırseverlere, basına, sivil toplum kuruluşlarına ve bütün Denizlililere teşekkür ederim. Topluma yararına yapılan her hizmette bizlere destek oldular. 19 ilçemizdeki il müftülüğü personeline, müftü yardımcılarına, ilçe müftülerine, cami din görevlilerimize ve cami derneklerimize özel teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.