Ramazan’da bu şikayeti olanlar dikkat

Ramazan ayının başlamasıyla vatandaşların toplumda sık görülen ve yaşamı olumsuz etkileyen reflü hastalığına karşı daha dikkatli olmasını söyleyen Dr. Kemal Kul, “Sahurda kızartma gibi ağır yiyeceklerden uzak durun ve bol su için” dedi.

Ülkemizde ve dünyada her yaşta en sık görülen hastalıklardan birinin de reflü olduğunu belirten Özel Denizli Tekden Hastanesi doktorlarından Gastroenterolog Uzm. Dr. Kemal Kul, hastalık hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Kemal Kul, “Reflü, mide asidinin mideden yemek borusuna doğru geri kaçışıdır. Hastalar genelde midede yanma, yediklerinin geri gelmesi ve ağza acı tat gelmesi şikayetiyle kliniğimize başvururlar ve bu reflü şikayetleri artarsa göğüs ağrısı gibi şikayetlere de sebebiyet verebilir. Hatta göğüs ağrısı şikayetlerinden dolayı reflü, kalp hastalıklarıyla karıştırılabilmektedir. Reflünün belirtilerinden bahsedecek olursak, en sık karşılaşılan midede yanma, ekşime, ağızda acı bir tat hissetme, göğüste ağrı ya da yediklerinin geri gelmesidir. Özellikle acı, baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol tüketildiğinde şikayetler daha fazla artmaktadır. Mideden boğaza yayılan ve yemekten sonra yanma oluşması reflünün en sık görülen belirtisidir. Reflü ülkemizde ve dünyada en sık karşılaşılan hastalıklardan biri muhtemelin yanı sıra yetişkinlerde görülebildiği gibi bebeklerde de sık görülmektedir. Reflü ile ilgili belirtileri ciddiye alarak hastalık ilerlemeden kontrol yaptırmakta fayda var” dedi.

“Kilo kontrolümüzü sağlamak da çok önemlidir”

Reflü şikayeti yaşayan kişilerin dikkat etmesi gerekenlerden bahseden Dr. Kemal Kul, “Yaşam tarzımızda yapacağımız bazı değişikliklerle reflü şikayetlerimizi azaltabiliriz. Baharatlı, acı, ekşi, yağlı yiyecekler reflüyü arttırdığı için uzak durmalıyız. Kahve, sigara, alkol gibi ürünlerden olabildiğince kaçınmalıyız. Gazlı içecekler tüketmemeliyiz. Çikolata da içinde bulunan maddeler nedeniyle reflü şikayetlerini arttırmaktadır. Bu tarz yiyeceklerden uzak durarak reflü şikayetlerini azaltabildiğimiz gibi yediğimizde midemize dokunan ürünlere de dikkat etmeliyiz. Bunun dışında kilo kontrolümüzü sağlamak da çok önemlidir. Reflüde doktorunuzun tanı koyarken elde edilen veriler sonucunda gerekli diyet programlarını uygulamanız tedavi sürecini olumlu yönde etkilemektedir. Gece yenen yemekler midede daha fazla yanmaya sebep olurken Ramazanın da gelmesiyle reflü şikayetleri artmaktadır. Bu şikayetleri azaltmak için, yukarıda bahsettiğimiz tavsiyelerin dışında iftarda ve sahurda küçük porsiyonlar şeklinde beslenin. Özellikle sahurda kızartma gibi ağır yiyeceklerden uzan durun. Bol su tüketin. Protein zengini gıdalar tüketmeye özen gösterin. Çok fazla yemek yemekten kaçının” şeklinde bilgi verdi.